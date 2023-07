Sud de la France: Une structure gonflable s’envole: le père de famille est décédé

Dimanche, une structure gonflable s’est envolée dans le parc aquatique Wonderland, ouvert cet été à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le département français du Var. Le fort vent qui soufflait ce jour-là a emporté le manège de 20 mètres de long et de large sur plus de 50 mètres, alors qu’un enfant de trois ans et demi et son père de 35 ans étaient à l’intérieur. À l’arrivée des secours, tous deux étaient en arrêt cardiorespiratoire. Les soins effectués par les pompiers et autres sauveteurs ont permis de les réanimer. Ils ont par la suite été héliportés vers des hôpitaux marseillais. Mais le papa est décédé dans la soirée, des suites de ses blessures.