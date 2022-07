Contenu sponsorisé : Une suite passionnante de découvertes pour petits et grands!

Situé à Differdange, le Luxembourg Science Center est un centre de découvertes interactif dédié aux sciences et aux nouvelles technologies. Ouvert tous les jours, les visiteurs se laissent emporter dans une suite passionnante de découvertes pour petits et grands. Que ce soit en famille ou entre amis, expérimentez avec près de 100 stations interactives et participez à l’un des 20 «Science Shows» spectaculaires qui figurent actuellement au programme, y inclus le tout nouveau Planétarium.