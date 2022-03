Intempéries aux Etats-Unis – Une tempête de neige sème le chaos à New York

Intempéries aux États-Unis : Une tempête de neige sème le chaos à New York

Vols suspendus, spectacles annulés, transports en commun arrêtés pour la nuit: la Grande Pomme tournait au ralenti lundi soir, frappée par une importante tempête de neige.

La neige tombait drue lundi soir à New York, où des centaines de chasse-neige étaient mobilisés. Le maire, Bill de Blasio, a appelé la population à sortir le moins possible, et a interdit la circulation de tous les véhicules – excepté ceux des services d'urgence – à partir de 23h (5h au Luxembourg mardi), une mesure rarissime. Les prévisionnistes de la météo nationale s'attendaient à voir tomber la neige à raison de 5 à 10 cm par heure pendant la nuit, avec une accumulation de 60 cm à New York et même plus en certains endroits. La situation était rendue encore plus difficile à cause du blizzard et des bourrasques de vent atteignant près de 90 km/h.

«La tempête va s'aggraver durant la nuit», a annoncé en fin d'après-midi le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo. C'est lui qui a annoncé la fermeture du métro de la Grande Pomme à partir de 23h et pour une durée indéterminée, alors qu'il fonctionne normalement 24 heures sur 24. Le trafic des trains de banlieue devait aussi s'arrêter à 23h, là encore pour une durée indéterminée, et le gouverneur a étendu à tout l'Etat de New York l'interdiction de circuler sur les routes.

Parcs, écoles et siège de l'ONU fermés

Les parcs new-yorkais ont fermé à 18h. Les écoles resteront closes mardi, a annoncé le maire. Le siège de l'ONU n'ouvrira pas non plus. Les spectacles de la célèbre Broadway ont été annulés lundi soir. Mais la Bourse devait être ouverte mardi. «Ce n'est pas une tempête typique», a insisté Bill de Blasio. «Rentrez tôt chez vous», a-t-il ajouté, répétant que le blizzard devrait être «l'un des plus importants de l'histoire de la ville» de 8,4 millions d'habitants. Prenant leur maire au mot, beaucoup de New-Yorkais ont quitté tôt le travail. En milieu d'après-midi, de nombreux embouteillages congestionnaient les rues de la plus grande ville américaine.

Plus de 6 400 vols annulés

Dans la région de Boston, où 50 à 75 cm de neige sont attendus, les bourrasques de vent pourraient dépasser 100 km/h. Les écoles y seront aussi fermées mardi et une interdiction de circuler à partir de lundi soir a là aussi été imposée dans tout l'Etat du Massachusetts, comme dans l'Etat proche du Connecticut. Le manque de visibilité, associé à la neige et au vent, rend la circulation particulièrement dangereuse, ont insisté les autorités dans tous les Etats touchés par la tempête, dont plusieurs ont déclaré l'état d'urgence. Par ailleurs, la sélection du jury dans le procès de Djokhar Tsarnaev, accusé des attentats de Boston en 2013, a également été suspendue, le tribunal annonçant qu'il resterait fermé mardi.

Lundi, plus de 2 700 vols ont été annulés de, ou vers, les Etats-Unis, et plus de 3 700 l'étaient déjà pour mardi, selon le site spécialisé Flightaware. Selon les autorités, la moitié des vols ont été annulés à l'aéroport international John F. Kennedy à New York. La compagnie United a annoncé son intention d'annuler tous ses vols mardi dans les trois aéroports new-yorkais, ainsi qu'à Boston et Philadelphie. La tempête, qui touche une bande de plus de 450 km de longueur, allant de Philadelphie à l'Etat du Maine, devrait s'éloigner progressivement mercredi.