«Apocalypse»: Une tempête éclair fait un mort en Suisse

Les rafales ont soufflé violemment sur La Chaux-de-Fonds ainsi que dans une moindre mesure sur Le Locle, ce lundi matin, vers 11h30, dans le canton de Neuchâtel, à la frontière franco-suisse. Accompagné de fortes pluies, le vent a fait des dégâts importants et instantanés. Des arbres ont été déracinés, des toits ont été arrachés notamment sur des cabanons de jardin, un pylône électrique a été brisé et une grue a chuté sur des véhicules. Un appel à la prudence a été envoyé sur AlertSuisse, notamment à cause des nombreux arbres fragilisés qui pourraient encore tomber.

Le bilan est encore en train d’être dressé, mais la police fait état de nombreux blessés, et déplore un décès lié à la chute de la grue.

1 / 13 Aux alentours de 11h30 ce lundi, de grosses rafales de vent et une forte pluie se sont abattues sur La Chaux de fonds, dans l'ouest de la Suisse, causant des dégâts sur des toitures, des arbres, ou encore des véhicules. 20min/lecteur-reporter 20min/lecteur-reporter La chute d’une grue a causé un décès, et de nombreux autres blessés sont signalés. 20min/lecteur-reporter

Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) indiquent que la gare de La Chaux-de-Fonds a subi des dégâts, tout comme les lignes alentour. Le trafic ferroviaire est donc coupé autour de la ville, et il n’est pas possible de dire à ce stade quand il rouvrira. Le trafic routier est également fortement perturbé, notamment entre Le Locle et la frontière française.

Cette tempête rappelle l’ orage violent qui a touché une partie de la Suisse romande le 22 juin. Bulle, notamment, avait été particulièrement touché. Cependant, cet événement imprévu et extrêmement violent semble réellement extraordinaire, avance un porte-parole de la police devant l’ampleur des dégâts encore en cours de recensement.

«C’est apocalyptique»

Selon la radio RTN, le relevé des rafales par MeteoNews, mentionne une pointe de 217 km/h. «Depuis 30 ans que j'habite à La Chaux-de-Fonds, je n'avais jamais vu ça!», témoigne une habitante, choquée. «C'était très rapide, ça a duré cinq minutes tout au plus, mais c'était extrêmement violent», ajoute un témoin. «C'est apocalyptique, on est sous le choc!», rapporte un autre Chaux-de-Fonnier.

«Il y a des arbres partout par terre, on doit les enjamber pour pouvoir circuler. Les vitres des maisons sont brisées, des tuiles de toiture sont tombées au sol et il y a des dégâts sur plusieurs voitures. Dans le quartier on est tous dehors, on se soutient et on s'aide.»

«Je m’engageais sur le parking de la Gare quand les rafales ont commencé. J’ai fait demi-tour et c’est là que la grue est tombée. Ça fait un bruit… Le cœur monte très haut! Et puis dans la ville c’était fou, tout est parti», rapporte un lecteur à nos confrères de 20 minutes.