Amérique du Sud : Une tempête fait 36 morts dans le sud du Brésil

Le nombre de personnes blessées et disparues n’a toutefois pas encore été précisé par les autorités, qui sont toujours à pied d’œuvre pour porter secours aux survivants. Le sauvetage d’un garçon de 2 ans qui était couvert de boue et d’une femme enceinte en train d’accoucher a particulièrement été souligné par les autorités. Les équipes «poursuivent dans la nuit (de dimanche) et tôt (demain) matin les activités de recherche et de sauvetage», a ajouté le gouvernement de São Paulo.