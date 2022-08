En Autriche : Une tempête provoque la mort de deux enfants

Une tempête a provoqué la mort de cinq personnes, dont deux enfants, et fait une dizaine de blessés jeudi dans le sud de l'Autriche, ont annoncé les autorités.

Les enfants, qui seraient âgés de cinq à huit ans, et les personnes blessées se trouvaient près d'un petit lac de Carinthie lorsque plusieurs arbres ont été déracinés par les bourrasques de vent, a déclaré la porte-parole de la Croix-Rouge pour cet État autrichien, Melanie Reiter.

Trois autres personnes ont été tuées par la chute d'un arbre dans l'État de Basse-Autriche. Ailleurs en Carinthie, région proche de l'Italie et de la Slovénie, des toits ont notamment été emportés, a-t-elle déclaré.

«De fortes tempêtes aujourd'hui en Carinthie ont coûté la vie à deux enfants et infligé de graves blessures à d'autres personnes», a de son côté écrit le chancelier autrichien Karl Nehammer sur Twitter.

L'Autriche connaît actuellement une vague de chaleur et les autorités ont mis en garde contre les orages. Selon les experts, le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité des canicules et autres phénomènes météorologiques extrêmes.