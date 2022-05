Innovation : Une Tesla avec des pneus sans air testée au Luxembourg

LUXEMBOURG – Sur le circuit d'essais de Goodyear, à Colmar-Berg, une Tesla chaussée de pneus sans air était mise à l'épreuve mardi. Un pari technique.

Le pari technique est presque tenu: l'armature de gomme et de plastique ne s'effondre pas dans les courbes tendues du circuit de course, et la puissante voiture électrique roule sans à-coup. Mais elle glisse plus qu'avec des pneus classiques, et hurle bien plus en roulant.