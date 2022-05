Etats-Unis: Une Tesla s’écrase à 110 km/h contre un bâtiment

États-Unis : Une Tesla s’écrase à 110 km/h contre un bâtiment

La police de Colombus a publié des images d'un accident spectaculaire survenu début mai. Personne heureusement n'a été sérieusement blessé.

Plus de peur que de mal, le 4 mai dernier, en plein cœur de Colombus (Ohio). Il était aux alentours de 12h30 quand une Tesla blanche a grillé un feu rouge à plus de 110 km/h, a heurté un trottoir et a littéralement décollé avant d'aller s'encastrer dans la devanture vitrée du Greater Colombus Convention Center, selon des témoins.