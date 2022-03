Au Luxembourg : Une tonne et demie de cigarettes saisies au Findel

LUXEMBOURG - Les agents des Douanes et Accises ont mis la main sur un lot de 1,9 million de cigarettes en provenance d’Asie et destinées au Royaume-Uni.

«Nous avons été informés de la cargaison début septembre 2021», raconte Alain Bellot, directeur de l’administration des Douanes et Accises. «Mais nous avons mis trois mois à faire le tri, car les fardes de cigarettes étaient dissimulées parmi des vêtements, de la nourriture ou du matériel électronique, totalement légaux, eux ». C’est le fruit d’une «collaboration optimale avec les autorités douanières britanniques, toujours très actives aux frontières, et cela déjà bien avant le Brexit», poursuit-il.

À l’arrivée, ce qui représente «de ma carrière la plus belle prise effectuée au Findel», narre le responsable, soit 1,9 million de cigarettes, ou 1,5 tonne estimée. «Elles provenaient de Taïwan, mais l’origine devait être la Chine, sans doute, et elles étaient destinées au Royaume Uni», relate Alain Bellot. Et c’est lors du transfert de l’avion vers le camion que les douanes ont intercepté la marchandise.