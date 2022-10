Météo : Une tornade a fait de gros dégâts dans le nord de la France

Une tornade s’est abattue dimanche soir sur Conty, près d’Amiens dans la Somme, et un «phénomène violent» similaire a frappé des dizaines de maisons et arraché des toitures à Bihucourt, dans le Pas-de-Calais, a-t-on appris auprès des pompiers et des autorités.

«Plusieurs infrastructures et habitations ont été endommagées» sur cette commune et celle d’Ô-de-Selle, a-t-elle plus tard précisé, comptabilisant «une soixantaine de bâtiments» au total. «Dix foyers doivent être relogés» et «plusieurs dizaines» d’autres ont été privés d’électricité.