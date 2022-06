Unique au monde: Une tortue des Galápagos albinos est née en Suisse

Un bébé albinos de tortues géantes des Galápagos est né au Tropiquarium de Servion, en Suisse. C’est plus qu’un événement exceptionnel: il est unique. C’est la première naissance connue d’une tortue des Galápagos albinos dans le monde. Et aucune n’a jamais été observée à l’état sauvage, annonce ce jeudi le parc zoologique.

Le Tropiquarium précise qu’il y a eu deux naissances. L’autre bébé tortue est noire, comme ses parents. Les œufs avaient été recueillis et mis en couveuse durant deux mois. Le bébé albinos est né le 1er mai, l’autre quatre jours plus tard. Ces petits pèsent une cinquantaine de grammes à la naissance et tiennent dans une paume de la main, est-il précisé. Par comparaison, leur mère pèse plus de 100 kilos et leur père avoisine les 180 kilos. Tous deux ont une trentaine d’années et peuvent vivre jusqu’à 200 ans.