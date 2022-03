Burj Dubai : Une tour pour cacher le désastre

Au concours des plus hautes tours, Dubai, la ville de tous les excès, a pris la tête. Mais ces symboles de puissance présagent aussi les crises.

C’est le building de tous les superlatifs. Le Burj Dubai, monstre de 828 m (320 de plus que le Taipei 101), 162 étages et des tonnes d’adjectifs possibles pour qualifier le luxe qui l’habite, a été inauguré en grande pompe lundi, mais deux ans plus tard que prévu. Coïncidant avec les quatre ans de l’accession au pouvoir de cheikh Mohammad ben Rached al-Maktoum, il fallait bien cette date politique pour faire oublier le fait que la ville qui a fait naître le mirage de l’argent facile est aujourd’hui au bord de la faillite.