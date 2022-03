Affaire Daval : Une trace de sperme sur le short d'Alexia Daval

Un fragment d'ADN a été retrouvé sur le corps d'Alexia Daval, tuée en 2017. Il correspond à une trace de sperme de son époux et met en péril sa version des faits.

Avancées majeures cette semaine dans l'affaire Alexia Daval. Alors qu'on apprenait lundi qu'une bombe aérosol ayant pu servir à la crémation du corps de la jeune femme avait été retrouvée au domicile de Jonathann Daval, un nouvel élément vient accabler l'accusé. Le 18 octobre dernier, une expertise scientifique révélait que seul l'ADN du suspect avait été retrouvé sur le corps de la victime. Et selon l'Est Républicain, le fragment, prélevé sur le short d'Alexia, correspond à une trace minime de sperme.

Une lettre de la maman

Par ailleurs, dans une déchirante lettre ouverte relayée ce jeudi par Le Parisien, Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia Daval, parle de la vie sans sa fille et du «monstre» qui «s'est arrogé le droit» de lui enlever la vie. Un an après la découverte du corps sans vie d'Alexia Daval, Isabelle Fouillot fait part de toute sa souffrance et demande à Jonathann Daval, l'époux et principal suspect du meurtre de sa fille, d'enfin «assumer ses actes».