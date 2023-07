Aéroport de Paris: Une trafiquante de coke tire à bout portant sur une douanière

Au cours de l’intervention des agents, la passagère s’est saisie de l’arme de service de la douanière et a tiré «un seul coup de feu», blessant l’agente «au niveau de la taille», selon cette même source. L’agression a eu lieu alors que la victime escortait aux toilettes la personne, appréhendée plus tôt dans la journée, a précisé le syndicat Solidaires Douanes via un communiqué diffusé vendredi.