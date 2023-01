Une tranche d'index coûte près d'un milliard d'euros

Les revenus les plus élevés bénéficient davantage de l'index.

Si les mesures de soutien freinent l’inflation au Luxembourg, les prix continuent tout de même à grimper. En 2023, deux à trois tranches indiciaires sont prévues. La première en principe en février, puis la seconde en avril (report d'août 2022), et peut-être une troisième fin 2023 ou plutôt début 2024.

Combien coûte une tranche indiciaire?

«Sur base de la masse salariale estimée de 2022, le coût total d’une tranche indiciaire serait d’environ 965 millions d’euros», estime le Statec, qui précise à L'essentiel que «62% en incomberaient aux résidents et le reste aux frontaliers».

Qui en profite?

«Une chose est sûre: les revenus élevés profitent plus, admet Ferdy Adam, conseiller économique au Statec. Avec des revenus élevés et une indexation de 2,5%, votre brut augmente de plusieurs centaines d’euros et vous ne dépensez pas entièrement cela. Vous pouvez donc thésauriser».

En octobre dernier, une pétition publique suggérait de supprimer l’indexation des gros salaires, au-delà de 8 000 euros. Elle n’avait recueilli que 478 signatures.

Pour les seuls résidents, une indexation coûterait 598 millions d’euros selon l’institut statistique. En distribuant les revenus disponibles des ménages par quintiles (étude SILC 2021), le coût d’une indexation pour les deux quintiles les plus élevés, Q4 et Q5, qui touchent au-delà de 6 200 euros par ménage et par mois, approcherait 360 millions d’euros, soit environ 60,2% du coût salarial total d’une tranche. Le Q5 (au-delà de 8 700 euros par ménage et par mois) représentait 212 millions d’euros (35% du total) et 4,5 fois plus que le Q1 (de 0 à 3 100 euros, 49 millions d’euros). Après impôts, en gains de revenus nets, le Q1 «récolte» 41 millions par tranche et le Q5 obtient 3,5 fois plus (146 millions d’euros). Ainsi, 254 des 439 millions d’euros nets apportés par une tranche indiciaire aux résidents, reviendraient aux Q4 et Q5 (58%).

Analyse à nuancer

Mais le Statec invite à la prudence. D’abord parce que la distribution par quintile des ménages peut être trompeuse, certains ménages ayant un seul salaire et d’autres plusieurs. L’institut alerte aussi sur «la notion de coût. Si la tranche indiciaire représente effectivement un coût pour les employeurs, une partie de cet argent revient dans le circuit économique et alimente la consommation. Une autre partie revient directement dans les caisses de l’État via les impôts prélevés sur les salaires (une part estimée à 250 millions d’euros) ou les impôts indirects (TVA, accises…)».

Qui paie?

Sur 965 millions, environ 200 millions seraient payés par l’État et les communes, 175 millions par le secteur financier et le reste (590 millions) par les autres branches (industrie, construction, commerce, services). «Pour le budget de l'État, l'indexation est plus ou moins neutre, souligne Ferdy Adam. Cela a un léger impact à la hausse sur le déficit car les dépenses augmentent un peu plus que les recettes, mais à chaque indexation, recettes et dépenses augmentent ensemble».

Les coûts de l'indexation