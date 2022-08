Du jamais vu depuis 30 ans : Une trentaine d'hectares de forêts détruits par les flammes dans les Vosges

Plus de 100 pompiers sont mobilisés pour lutter contre cet incendie ainsi que 30 gendarmes «en appui» et un hélicoptère de reconnaissance de la gendarmerie, a spécifié la préfecture dans un communiqué. Une cellule de crise a été ouverte à la préfecture et des pompiers de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Marne et du Territoire de Belfort ont été appelés en renfort.