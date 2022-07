Au Luxembourg: Une trentaine de jeunes se sont découverts plus Européens

1 / 5 Une trentaine de jeunes européens passe une semaine au Luxembourg à l'invtation du Service de la jeunesse de Mondorf. Vincent Lescaut/L'essentiel Cette rencontre entre jeunes Italiens, Portugais, Français, Suisses et Luxembourgeois… Vincent Lescaut/L'essentiel … cette rencontre est placée sous le thème «Empreintes des jeunes à travers l’Europe». Vincent Lescaut/L'essentiel

«Cette expérience nous rend plus Européens, plus proches les uns des autres». Avec une trentaine d’autres jeunes Européens âgés de 13 à 19 ans, Gustavo, Portugais de 18 ans, passe une semaine au Luxembourg, à l’invitation du Service de la jeunesse de la commune de Mondorf. Les jeunes sont d’ailleurs logés au chalet des scouts de Mondorf. «Cet échange, du 23 au 29 juillet, est organisé dans le cadre de l’Année européenne de la jeunesse», explique, Annie Loschetter, coordinatrice du service communal mondorfois de la jeunesse. «Le projet est soutenu par Erasmus+, et financé par Bruxelles».

Placée sous le thème «Empreintes des jeunes à travers l’Europe», cette rencontre entre jeunes Italiens, Portugais, Français, Suisses et Luxembourgeois «poursuit un double objectif», relate Annie Loschetter: «Il s’agit de leur montrer l’histoire de la construction européenne à travers des activités culturelles et sportives, à côté d’une composante sociale, afin de leur permettre de tisser des liens entre eux». C’est ainsi que la joyeuse bande d’ados d’horizons divers a pu déambuler dans la capitale, la vieille ville et le quartier européen du Kirchberg, mais aussi visiter le musée Européen de Schengen, Vianden, le Müllerthal ou encore profiter d’une balade à vélo le long de la Moselle.

Sécurité et transports gratuits

«Ce qui m’a le plus surpris au Luxembourg, ce sont les prix très élevés», lâche Vincenzo, Italien de 19 ans. «L’eau est plus chère que la bière!», s’étonne-t-il. Sa compatriote Rachele, 17 ans, avoue quant à elle sa surprise de voir que «les jeunes parlent quatre ou cinq langues, ce qui est très différent de l’Italie». La jeune fille, originaire de Rome, appuie aussi sur le fait qu’elle «se sente en sécurité au Luxembourg». Gabriela, Portugaise de 18 ans, opine. Et c’est «la gratuité des transports publics» qui «émerveille» Gustavo.

Confrontés aux racines de la construction européenne, les jeunes se disent «fiers d’être Européens», même si, ajoute Vincenzo, «je me sens d’abord italien, mais c’est moitié-moitié». Et à la question de savoir si cette visite au cœur de l’UE a renforcé son sentiment européen, le jeune Transalpin rétorque: «Nous sommes à la fois éloignés et proches de ces institutions européennes, même si nous sentons derrière une histoire forte et la volonté de la mettre en valeur ici au Luxembourg».

«Nous partageons beaucoup»

Pour Rachele, ce qui est «très positif, c’est que l’UE offre beaucoup de facilités pour les étudiants». Et Gustavo de souligner que «nous partageons beaucoup de choses en commun; on connaît mieux la culture, la politique des autres pays européens que des États-Unis ou de l’Australie». Et puis, conclut Vincenzo, dans un large et franc sourire, «ce qui est génial ici à Schengen, c’est qu’on peut être en même temps dans deux pays, avoir un pied de chaque côté».