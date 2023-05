Une trentaine de soldats internationaux blessés lors de heurts au Kosovo

«Inacceptable»

Les protestataires serbes, qui se sont notamment rassemblés devant la mairie de Zvecan, réclament le retrait des édiles albanais mais aussi des forces de police du Kosovo, auxquelles ils se sont heurtés. Les soldats de la KFOR, munis de boucliers et de bâtons, ont initialement tenté de séparer les deux parties avant de commencer à disperser la foule. Des protestataires ont répliqué en lançant des pierres et des cocktails Molotov en direction des soldats avant d'être repoussés à plusieurs centaines de mètres de la mairie de Zvecan.

Selon le ministère hongrois de la Défense, plus de 20 soldats hongrois figurent parmi les blessés, dont sept ont été grièvement atteints. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a fait état dans un tweet de 11 soldats italiens blessés. Ces soldats «ont été la cible d'attaques non provoquées et ont subi des blessures traumatiques avec des fractures et des brûlures dues à l'explosion d'engins incendiaires», a déclaré la KFOR dans un communiqué, en évoquant «environ 25 soldats» blessés.