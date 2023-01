Nora Back: «Une très large majorité des entreprises peuvent payer ces indexations»

Nora Back ©Editpress/Alain Rischard

L’essentiel: Comment réagissez vous au déclenchement d’une tranche indiciaire pour février?

Nora Back: Pour l’OGBL, le système d’indexation est un acquis très important, c’est un des piliers de notre modèle social sur lequel repose un peu aussi la paix sociale. L’an passé nous n’avons pas signé l’accord tripartite de mars dans lequel on faisait une manipulation grave de l’indexation, avec des reports de douze mois. On est fiers de pouvoir dire que la tranche indiciaire est déclenchée le 1er février grâce à l’opposition de l’OGBL à la tripartite de mars 2022. Sinon il n’y aurait pas eu la tranche.

Les entreprises sont-elles plus à même de payer aujourd’hui deux indexations en quelques mois que l’an passé?

D’abord la tranche d’avril 2023, liée au report, n’était pas de notre volonté. C’est une tranche qui date de l’an passé que les employeurs ont voulu reporter. C’est de leur faute s’ils doivent maintenant la payer avec celle de février. Sinon on aurait eu que deux tranches de façon normale. Par ailleurs, nous avons toujours voulu aider les entreprises qui peinent à payer leur index. Mais les employeurs ne veulent jamais être transparents en la matière. Dans aucune négociation tripartite ils ont voulu dévoiler leurs chiffres. Qui sont les employeurs qui n’arrivent pas à payer. Et on sait très bien qu’une très large majorité d’entreprises au Luxembourg peuvent payer leurs tranches indiciaires. L’index n’est pas leur problème principal. Les prix de l’énergie le sont, ce que l’on comprend très bien.

Que répondez-vous à l’UEL qui dit que les employeurs ne vont pas être capables de payer deux à trois tranches sur l’année…

Ils seraient capables de payer deux tranches sur l’année, sans aucun doute. Le problème est que s’y ajoutent des prix qui grimpent. Comme pour les gens. On a toujours dit essayons de trouver des aides ciblées pour les entreprises et les ménages qui ont du mal à payer.

Vous excluez d’office toute discussion à l’avenir sur le principe de l’indexation…

On l’a toujours dit. Le mécanisme doit être maintenu tel qu’il est. Si on commence à toucher l’un des éléments c’est qu’on commence à enterrer l’index tel qu’il existe aujourd’hui. La manipulation du panier de la ménagère ne peut avoir lieu selon nous. Les reports ne peuvent déboucher que sur un embouteillage de tranches indiciaires qui ne pourront pas être payées car il y aura peut-être trois tranches le même mois. Une sera alors supprimée, ce qu’on ne peut pas accepter.

Et sur le plafonnement?

On voudrait ne même pas avoir à discuter d’un index plafonné. C’est toujours les employeurs qui viennent avec cela. S’ils veulent faire de la justice sociale, ils peuvent donner des salaires socialement corrects. De plus, si on plafonne l’indexation aucune personne avec un salaire minimum n’aura un centime de plus. Cela n’apportera rien aux salaires bas ou moyens. Seuls les hauts salaires seront privés d’une tranche et cela finira dans les poches du patronat, du capital. Il n’y a pas de justice dans ce cas. Seules les entreprises avec des salariés à hauts revenus seront touchées, celles qui ont le moins besoin d’être aidées dans la crise. C’est un contresens économique. Et les personnes à salaires élevés pourront moins dépenser et c’est contreproductif. Cela va aussi freiner l’évolution du salaire social minimum, qui est toujours ajusté selon le salaire moyen.

Comment réagissez-vous à l’annonce par la ministre des Finances Yuriko Backes d’allègements fiscaux au printemps…

Cela nous fâche d’entendre parler d’allègements fiscaux alors qu’il y a eu des hausses d’impôts pour les personnes physiques depuis des années. La réalité est qu’on a eu des augmentations tous les ans. Ce ne sont pas des allègements, mais une redistribution de ce qui nous est dû et de ce qu’on a payé en trop. On a déjà préfinancé ces dépenses avec les impôts payés en plus, liés à la non adaptation du barème fiscal à l’inflation.

Ce sera l’un de vos chevaux de bataille…

On nous a dit qu’il n’y aura pas de réforme fiscale mais il faut au moins régler ce problème. C’est une grande injustice. À chaque fois on a des hausses d’impôts pour les personnes physiques quand les entreprises ont connu deux baisses. A chaque tranche indiciaire qui tombe sans adaptation du barème à l’inflation, notre net par rapport au brut de l’index diminue. A chaque index, il y a une hausse d’impôts. Aujourd’hui pour un salaire moyen de 5000 euros une tranche indiciaire de 2,5% représente, en net, 1,7%. C’est déjà une perte de pouvoir d’achat assez importante.

Quelle est votre position sur la réduction du temps de travail?

On est pour mais avec maintien du salaire. Cette discussion n’est qu’une annonce électorale concernant une étude réalisée sur la possibilité de réduire le temps de travail. Pour l’instant ce sont des discussions assez abstraites et hors contexte. On veut du concret. On a des positions diamétralement opposées avec le patronat. La question ne va pas être résolue dans une étude. On a besoin d’un meilleur équilibre vie-professionnelle vie privé. C’est inimaginable d’aller dans le sens d’une flexibilité telle que la souhaiterait le patronat.