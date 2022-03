Accident au Brésil : Une tribune s'effondre et fait 112 blessés

Une structure soutenant quelque 500 spectateurs qui assistaient à une course automobile s’est écroulée faisant 112 blessés dimanche au Brésil.

Une course automobile organisée dimanche dernier dans la ville de Quatro Pontes, dans l’État du Parana, au Brésil, s’est transformée en drame. Cent douze personnes ont été blessées, dont 22 grièvement à la suite de l’écroulement d’une tribune.

D’après la police, les gradins, qui avaient été montés pour l’occasion comportaient des irrégularités. Certaines soudures de l’échafaudage étaient rouillées, et les poutres en bois utilisées pour les spectateurs n'étaient pas adaptées au poids qu'elles devaient supporter, affirme le quotidien O’Globo. Une enquête a été ouverte.

Plus de 3 000 personnes assistaient à la course de voitures dimanche. Et 500 autres se trouvaient sur la tribune au moment du drame, mais il n’y avait pas de vent, ont fait savoir les autorités.