Négociations : Une tripartite pour essayer de sortir le pays de la crise

LUXEMBOURG - Le Premier ministre vient d'annoncer les dates et

la teneur de la tripartite.

Cinq réunions sont

programmées.

Représentants du gouvernement, des syndicats et du patronat se retrouveront tous le 17 mars. Cette réunion tripartite les occupera encore le 24 mars, les 10, 20 et 27 avril. Cinq dates pour décider du sort du pays à travers trois thématiques: l'emploi et son pendant le chômage, mais aussi la compétitivité et enfin les finances publiques.