Une turbine, quelques fils et ils font des miracles

Dans le monde, les Électriciens sans frontières allument la lumière. Didier revient du Népal.

Pas une évidence, vu que Didier n'avait de contact local que par mails. Et que le cybercafé le plus proche est à deux heures et demie de marche. Mais une belle surprise, car l'implication de la population est cruciale. «Une fois partis, elle doit être capable d'entretenir le matériel», souligne Didier.