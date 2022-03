Guerre en Ukraine : Une Ukrainienne fait la fierté de ses compatriotes

Une résidente de Genitchesk a tendu des graines à un soldat russe, espérant que des tournesols pousseront lorsqu’il sera mort et enterré sur le sol ukrainien.

Le militaire russe essaie de calmer son interlocutrice, mais celle-ci ne décolère pas: «Prenez ces graines et mettez-les dans vos poches, comme ça au moins des tournesols pousseront quand vous serez tous au sol, ici», lance l’Ukrainienne. «À partir de maintenant, vous êtes maudits. Je vous le dis», ajoute-t-elle. «N’aggravons pas la situation. S’il vous plaît, partez», lui demande le militaire. «Comment la situation pourrait-elle être plus grave? Vous êtes venus ici sans invitation, bor***. Sacs à merde», conclut l’habitante, avant de tourner les talons.

Le tournesol est la fleur nationale en Ukraine. Ces images ont été publiées par Internews Ukraine, un média indépendant basé à Kiev, explique «The Independent». Vendredi matin, elles avaient été vues près de 4 millions de fois, engendrant une foule de commentaires émus. «Les jours et les nuits à venir en Ukraine vont probablement être longs et difficiles. Mais avec un état d’esprit comme celui de cette femme, Poutine pourrait trouver qu’il a eu les yeux plus gros que le ventre», a notamment écrit un utilisateur de Twitter.