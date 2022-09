Etats-Unis: Une université proposera un cours sur Bad Bunny

États-Unis : Une université proposera un cours sur Bad Bunny

La star, qui jouera dans le Marvel «El Muerto» , sera, dès 2023, étudiée à l’Université de San Diego, aux États-Unis. «Le reggaeton était hypermasculin, le machisme régnait en maître. Et Bad Bunny est arrivé et a tout chamboulé. Il a montré une tout autre facette de la masculinité, de ce qu’elle peut être, de ce qu’elle devrait être. Comment elle peut être authentique, comment elle peut être attachante, comment elle peut être aimante», s’est réjoui Nate Rodriguez, l’un des directeurs de l’établissement, à CBS News, propos rapporté par « The Independent ».

Bad Bunny, 28 ans, est l’un des musiciens les plus connus de la planète. Les clips de ses chansons ou collaborations «Mayores», «No Me Conoce», «I Like It», «Mia», «Tu No Vive Asi», «Dakiti», ou encore «Amorfoda», ont chacun dépassé le milliard de vues sur YouTube. Sur Spotify, il a été l’ artiste le plus streamé en 2021 et depuis 2016, celui qui aborde régulièrement des thèmes politiques dans ses titres a remporté toutes les récompenses musicales les plus prestigieuses qui existent.