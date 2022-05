France/Grand Est : Une usine de masques à l'arrêt en Alsace, trentaine de licenciements

L'usine de fabrication de masques anti-Covid du groupe allemand Dräger, à Obernai (Bas-Rhin), a été mise à l'arrêt pour une durée indéterminée du fait de l'effondrement de ses commandes, entraînant le licenciement de la quasi-totalité de ses effectifs.

Une centaine de personnes mi-2021

La direction de Dräger France n'a pu être jointe dans l'immédiat. Yves Le Gouguec, son président, a assuré auprès du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace, que le site ne fermait pas et que l'entreprise prenait «les mesures pour redémarrer le plus vite possible». Spécialiste des dispositifs médicaux et de sécurité, le groupe Dräger (15 900 salariés pour 3,3 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2021) avait ouvert en septembre 2020 à Obernai cette usine avec l'ambition de fabriquer chaque année, 80 à 100 millions de masques FFP2 et FFP3 «de haute technicité».