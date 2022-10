Pays-Bas : Une œuvre d'un grand peintre découverte au dos d'une toile

Les spécialistes de conservation d’art du Studio Redivivus ont fait une importante découverte. Jeudi, ils ont annoncé avoir découvert une importante œuvre du peintre cubiste français Fernand Léger (1881-1955) cachée depuis plus d’un siècle au dos d’une de ses autres toiles. L’œuvre jusqu’ici inconnue, intitulée «Fumée sur les toits», devrait dater selon les experts de 1911/1912. Elle a été peinte au dos du tableau «Le 14 juillet» réalisé un an plus tard.

«Peinture magnifique»

Des techniques d’imagerie de haute technologie examinant les couches de peinture et les dommages ont ensuite permis aux experts de redonner à la peinture son lustre d’antan. Rapidement, les experts se rendent compte de l’importance de l’œuvre, qui représente selon eux une grande avancée entre les travaux antérieurs plus sombres de Léger et le style plus abstrait et coloré que la série a lancé.