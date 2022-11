En Australie : Une œuvre de Warhol barbouillée par des militantes pro-climat

Cette action a été menée au sein de la Galerie nationale d'Australie à Canberra par un groupe dénommé «Stop Fossil Fuel Subsidies Australia», qui s'oppose aux subventions des énergies fossiles. Une vidéo partagée en ligne montre l'une des deux manifestantes recouvrant sa main de colle avant de la plaquer sur la protection de la toile «Campbell's Soup Cream of Mushroom», acquise par le musée australien en 2006.

Les deux activistes ont également dessiné des graffitis sur les protections des différentes toiles qui composent l'œuvre, sans les abîmer, a fait savoir la Galerie nationale. Les protections ont été ensuite retirées pour être nettoyées. Dans un communiqué, le musée rapporte cette «manifestation» soulignant qu'elle est survenue «à la suite d'incidents similaires ici et à l'étranger». «La Galerie nationale ne souhaite pas promouvoir ces actions et ne fera plus de commentaires».