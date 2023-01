Insolite en France : Une vache donne naissance à des triplés, «du jamais vu!»

Sous les yeux effarés de l’agriculteur, l’animal a mis bas un troisième veau en pleine forme. «J’ai 120 vêlages par an et des jumeaux, j’en ai une à deux fois par an, mais là, c’est du jamais vu!» s’émerveille l’agriculteur. Publiées le 25 janvier sur Twitter, les images de cette triple naissance ont fait le bonheur des internautes. «Finalement, petite erreur! Et pour le coup, pour la première fois de ma carrière: des triplés!» annonce fièrement le paysan français dans une vidéo.