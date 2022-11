Au Luxembourg: Une vague de bronchiolite bouscule la Kannerklinik

LUXEMBOURG - Une vague de bronchiolite, plus virulente et précoce cette année, met la Kannerklinik au défi.

«Plusieurs dizaines d'enfants ont déjà été hospitalisés depuis début octobre, avec des bronchiolites à virus respiratoire syncytial. Une dizaine ont nécessité un séjour aux soins intensifs pour un soutien respiratoire au cours des quatre dernières semaines». Spécialisée en maladies infectieuses pédiatriques, le Dr Isabel de la Fuente et la Kannerklinik du Centre Hospitalier de Luxembourg subissent actuellement, comme d'autres hôpitaux en Europe, une «charge de travail et une occupation des lits particulièrement élevées». La faute à une épidémie de bronchiolite à virus syncytial respiratoire plus virulente cette année, mais aussi plus précoce.

Alors que le pic de ce type d'épidémie intervient en général à la fin du mois de décembre et en janvier, «nous constatons, déjà depuis les dernières semaines d'octobre, un grand nombre de consultations aux urgences et d'hospitalisations. Elles dépassent même le pic d'activité habituel de décembre-janvier pour ce type d'épidémie», dit-elle. Le phénomène est aussi observé aux États-Unis ou en France avec des taux d'hospitalisation sans précédent depuis dix ans. Au Grand-Duché, les cas ont augmenté entre le 10 et le 16 octobre, avant de presque doubler dans les deux semaines suivantes.

Absence de traitement spécifique

Face à cette vague, «nous, les pédiatres, restons inquiets qu'en cas de détérioration de la situation, cela ne devienne difficile. Nous savons que ce virus circule chaque année de façon épidémique. La situation devrait s'améliorer d'ici quelques semaines ou mois mais d'ici là nous devons continuer à soigner les petits patients», insiste-t-elle. Actuellement, la majorité des hospitalisations à la Kannerklinik sont dues à des bronchiolites (infection des petites voies respiratoires) nécessitant un soutien respiratoire (par oxygène ou autre assistance).

En l'absence de traitement spécifique face à une infection, «il est très important de l'éviter chez les tout petits (nourrissons de moins de six mois)», précise la pédiatre qui conseille de diminuer les contacts sociaux, d'éviter le contact avec des personnes malades (même un rhume), ou la fréquentation d'endroits fermés avec beaucoup de monde et de laver régulièrement les mains de l'entourage et les jouets.

Éviter des retombées incontrôlables

Il est très important d'essayer de freiner l'épidémie actuelle pour éviter «des retombées incontrôlables dans les hôpitaux comme dans certains pays comme la France et assurer la prise en charge de tous les patients, souligne Isabel de la Fuente. Les pics épidémiques risquent d'avoir des effets délétères sur le fonctionnement des infrastructures et requièrent en situation de crise des mesures analogues à celles prises face au Covid».

Depuis dix ans, un traitement préventif est administré aux enfants les plus à risque. Un autre traitement vient d'être approuvé avec une injection qui suffirait à couvrir la période hivernale et devrait être disponible en 2023. D'autres vaccins sont en cours d'étude et pourraient être administrés pendant la grossesse pour protéger les nouveau-nés.

Taux d'occupation au-delà de 100%