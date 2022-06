Météo: Une vague de chaleur encore pire que prévu au Luxembourg?

D'après les prévisions, il devrait encore faire très chaud dimanche, lundi et mardi mais ces chaleurs devraient être accompagnées de faibles pluies et d'orages.

Le Luxembourg a lancé plusieurs alertes aux fortes chaleur, mais également à la pollution de l'air et aux besoins en eau potable. L'Administration et le ministère de l'Environnement «rappellent à la population et aux communes de ne pas gaspiller l'eau du robinet et de limiter les consommations aux besoins les plus essentiels».