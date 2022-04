BIL/Luxair : «Une vente est envisagée, mais aucune décision n'est prise»

LUXEMBOURG – Après les annonces de Luc Frieden sur la volonté de vendre des parts de la BIL dans Luxair, l'institution financière a apporté lundi des précisions.

«La banque évalue régulièrement ses investissements et ses participations, et le transport aérien ne fait pas partie de ses activités stratégiques. C'est pourquoi une telle vente ne pourrait avoir lieu que si un partenaire fiable et solide était trouvé, en accord et en alignement avec les autres actionnaires» a-t-il été précisé.