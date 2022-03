France : Une véto tue sa fille avec du poison pour animaux

Une femme aurait tenté de se suicider en emportant sa fille. Elle est jugée pour avoir tué l'enfant avec un euthanasiant pour animaux.

Un ami de la mère la découvre le soir même avec sa fille, toutes deux inconscientes, étendues sur le canapé du salon, les deux chiens Terre-Neuve de la famille morts sur le sol, à leurs côtés. Une lettre d'explications avait été laissée sur une table. Les examens médicaux et toxicologiques révèlent l'empoisonnement de l'enfant et des chiens via des injections de T61 et de kétamine, deux produits euthanasiants et anesthésiques utilisés notamment pour les chevaux, que l'auteur s'était procurés au cabinet vétérinaire où elle exerçait.