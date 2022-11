Bientôt dans nos assiettes? : Une «viande délicieuse» produite… dans un laboratoire

La start-up américaine Upside Foods, qui cultive des cellules animales pour produire de la viande sans tuer d'animaux, a reçu mercredi un feu vert pour ses méthodes de fabrication de la part de l'agence en charge de la sécurité alimentaire aux Etats-Unis (FDA). «Nous avons lancé Upside dans un monde rempli de sceptiques et aujourd'hui nous marquons à nouveau l'histoire en devenant la première entreprise à recevoir cette lettre de la FDA pour de la viande cultivée» en laboratoire, s'est félicité Uma Valeti, le cofondateur et directeur général, cité dans un communiqué de la société californienne.

La FDA a évalué «avec attention» les données et informations fournies par l'entreprise sur ses méthodes et n'a «pas de questions supplémentaires à ce stade sur ses conclusions en termes de sécurité», a indiqué l'autorité dans son propre communiqué. Mais «cette consultation ne constitue pas un processus d'approbation», précise l'agence. Plusieurs start-up ambitionnent de produire et commercialiser de la viande dite «de laboratoire» ou artificielle, pour permettre aux humains de consommer des protéines animales avec un impact moindre sur l'environnement que celui de l'élevage intensif, et sans souffrance animale.