Procès du «violeur de la Sambre» : Une victime belge raconte comment le violeur l'a épiée

Dino Scala, jugé en France pour de multiples viols et agressions sexuelles, a avoué mardi, face à la première victime belge à témoigner, l'avoir épiée et ciblée avant de l'agresser.

Dino Scala, jugé devant les assises du Nord pour de multiples viols et agressions sexuelles, a avoué mardi, face à la première victime belge à témoigner, l'avoir épiée et ciblée avant de l'agresser, mais contesté lui avoir volé de l'argent. Novembre 2005, «mon mari est parti, mon fils quitte le domicile à 7h05, puis cinq minutes plus tard j’entends la porte du garage qui se referme», relate cette femme de 64 ans, agressée à son domicile, à Erquelinnes, ville frontalière en Belgique.

Alors qu'elle se dirige vers le garage, un homme l’«attrape violemment vers l’arrière». «Je lui dis de ne pas me brutaliser. Je n'ai vu qu'une ombre, il m’a lié les mains dans le dos, bandé les yeux». Il prend son sac, sort son portefeuille: «Je lui dis de prendre tout ce qu’il veut», mais «je sens sa main qui glisse, je lui dis d’arrêter, et je sens sa main sur mes seins», poursuit-elle. «En désespoir de cause, je lui dis ''Vous n'aimeriez pas qu’on fasse ça à votre mère?'' Je me suis ramassée une gifle», puis «il s’arrête, me dit de compter jusque 50, d’appeler personne et il part», témoigne-t-elle.