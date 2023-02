Russie : Une victoire de Kiev, «pré-condition» d’une transition démocratique

Garry Kasparov participait à une table ronde consacrée au «futur démocratique» russe avec l’ex-oligarque déchu Mikhaïl Khodorkovski, Ianna Nemtsova, journaliste et fille de Boris Nemtsov, un opposant assassiné à Moscou en 2015, ainsi que l’historienne Irina Scherbakova, cofondatrice de l’ONG Memorial, prix Nobel de la paix 2022. «La libération du fascisme de Poutine passe par l’Ukraine. Les Russes vivent dans une bulle. Ça ne peut pas être brisé à moins que l’idée d’empire s’effondre, grâce à une défaite militaire», a martelé Garry Kasparov, qui a quitté la Russie il y a une dizaine d’années. Selon lui, «la guerre sera perdue quand ils auront conscience qu’ils perdent la guerre», et non en fonction de gains et pertes de territoires.