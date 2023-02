Ibiza: Une vidéo de l’ultime live d’Avicii dévoilée

En 2016, le producteur et DJ suédois Avicii a écrit une lettre ouverte à ses fans pour les remercier de leur soutien et annoncer qu’il quitterait la scène musicale à la fin de l’année. «Je sais que je suis béni de pouvoir voyager partout dans le monde pour jouer, mais je n’ai plus assez de temps pour vivre la vie d’une vraie personne derrière celle de l’artiste», avait-il expliqué , tout en promettant qu’il honorerait les dernières dates où il était programmé.

La vidéo publiée montre l’artiste jouer «Addicted To You», tube qu’il a sorti en 2013 et qui figure sur l’album «True». Le morceau s’est classé dans les charts du monde entier, comme en Suisse où il a grimpé jusqu’à la 5e place des singles les plus écoutés. On rappellera que les héritiers de la star avaient déjà posté un enregistrement réalisé dans le célèbre club de l’île , le 28 octobre 2021, à l’occasion des 10 ans du hit «Levels».