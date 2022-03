Football - Italie : Une vidéo de présentation improbable

L'AS Roma a diffusé un clip pour fêter l'arrivée de l'espoir croate Ante Coric. Les responsables des réseaux sociaux du club romain n'ont pas fait dans la demi-mesure.

Ante Coric, ancien joueur du Dinamo Zagreb a, à simplement 21 ans, près de 150 matches chez les professionnels à son actif. Attendu comme un des plus sûrs espoirs européens, il a «enfin» quitté le nid et s'est posé lundi, à l'AS Roma, pour une somme toutefois modeste: six millions d'euros et un contrat valable jusqu'en 2023.