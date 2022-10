Musique : Une vidéo inédite sur les Beatles rendue publique au Japon

Pour le plus grand bonheur des fans des Beatles, une vidéo inédite du groupe a été rendue publique récemment. Ce film muet et noir et blanc de 35 minutes, aujourd’hui disponible en accès libre sur YouTube, avait été réalisé à l’époque par la police japonaise, à des fins de sécurité.

Un «document historique»

Pendant des années, la question du droit à l’image des personnes filmées malgré elles dans ce film a constitué une pierre d’achoppement entre des fans japonais des Beatles et des défenseurs du droit à l’information d’un côté et la police locale de l’autre. Les fans étaient allés jusque devant la Cour suprême japonaise pour tenter d’autoriser une version non censurée. Ils estimaient qu’il s’agissait d’un «document historique» et trouvaient absurde de vouloir flouter des visages filmés il y a plus de 50 ans, et donc pratiquement impossibles à identifier aujourd’hui, selon eux.