Affaire Gabby Petito : Une vidéo montre Gabby et Brian quelques heures avant le meurtre

Plus d’un an après la mort de Gabby Petito, tuée par son petit ami lors d’un road trip en août 2021, l’affaire continue de fasciner. Lundi, Fox News a diffusé des images inédites de la jeune femme de 22 ans et de son compagnon Brian Laundrie. Cette vidéo, enregistrée le 27 août 2021 dans un supermarché de Jackson (Wyoming), n’a a priori rien de bien exceptionnel: les images montrent le couple se garant devant le magasin, faisant ses emplettes, puis quittant le parking du supermarché.