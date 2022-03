Accusations de viol : Une vidéo montre un flirt appuyé de Weinstein

Une vidéo diffusée par «Sky News» montre le producteur de cinéma déchu, tentant de flirter de façon appuyée avec l'une de ses accusatrices, lors d'une réunion d'affaires en 2011.

Selon l'avocat de Weinstein, Ben Brafman, avec cette vidéo Mme Thompson cherche à renforcer sa position dans la procédure contre son client. «Il s'agit d'une nouvelle tentative de déshonorer publiquement M. Weinstein dans un but financier et nous n'acceptons pas cela. Les faits ont leur importance», a-t-il réagi auprès de People magazine, démentant tout comportement sexuellement inconvenant. Selon Sky News, la jeune femme s'était rendue, en septembre 2011, dans les locaux de la Weinstein Company dans le but de présenter à l'équipe marketing le nouveau service de vidéos et d'analyse de données de sa start-up. Dans le cadre de cette présentation, elle avait filmé la réunion avec la webcam de son ordinateur.