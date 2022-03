Accident sur «Rust» : Une vidéo reconstitue en 3D le tir d’Alec Baldwin

La famille d’Halyna Hutchins, la directrice de la photographie blessée mortellement par l’acteur, a produit une vidéo restituant le drame.

La vidéo montre le moment où Alec Baldwin se fait remettre une arme dans une église, lieu de tournage de «Rust», la met dans un étui sous sa veste et s'assied sur un banc. En face, l'équipe du film se prépare à débuter le tournage. Soudain, Alec Baldwin tend le bras en direction de la caméra et fait feu. La balle touche Halyna Hutchins. Celle-ci porte ses mains à sa poitrine et s'écroule dans les bras de deux personnes.