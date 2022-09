En Afghanistan : Une vidéo virale d'exécution met en cause les talibans

Le Front national de résistance (FNR), un groupe opérant principalement dans la vallée du Panchir, à 80 km au nord de Kaboul, a indiqué que la vidéo montrait l'exécution de certains de ses combattants et a accusé les talibans de «crimes de guerre». La vidéo, largement partagée en ligne, montre deux groupes d'hommes accroupis sur une colline, les mains attachées dans le dos, avant d'être abattus avec des fusils automatiques par des combattants talibans.

On peut entendre les combattants crier «Allahu Akbar» (Dieu est le plus grand), et un homme dire «Arrêtez, arrêtez» une fois que les captifs se sont affaissés, apparemment morts. Une analyse du clip par le logiciel de vérification vidéo de l' AFP a montré que les premières versions de la séquence semblaient avoir été mises en ligne au cours des dernières 24 heures.