Pays-Bas : Une ville veut bannir la publicité pour la viande

La première ville du monde

Une fois mise en oeuvre, la mesure ferait de Haarlem «la première ville des Pays-Bas et même d'Europe (et du monde en fait) à interdire la publicité pour la 'mauvaise' viande dans les espaces publics», a souligné Mme. Klazes.

L'interdiction devrait cibler toute la viande «bon marché issue de l'élevage intensif» et inclure les publicités des chaînes de restauration rapide, estime-t-elle. Plusieurs villes néerlandaises ont déjà décidé d'interdire les publicités pour les voyages en avion, les voitures à essence et l'industrie des combustibles fossiles. Haarlem veut ajouter la viande à cette liste.

La mesure a suscité des critiques de la part du secteur de l'industrie de la viande et de certains partis politiques, qui voient là une forme de censure et de stigmatisation.

Le Luxembourg gros consommateur de viande

D’après une étude TNS-Ilres, huit résidents luxembourgeois sur dix en consomment régulièrement. Un résident consomme en moyenne plus de 80 kilos de viande par an. Un chiffre au-dessus de la moyenne de l'OCDE (70 kilos/habitant et par an).