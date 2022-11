Météo: Une vingtaine de tornades frappent le sud des Etats-Unis

Météo : Une vingtaine de tornades frappent le sud des États-Unis

Aucune victime n'a été recensée, selon les premières informations. Au moins une vingtaine de tornades avaient touché certaines régions des États du Mississipi, de la Louisiane et de l'Alabama, infligeant des dommages à certaines maisons et routes et causant des chutes d'arbres et des coupures d'électricité, a relaté tôt, mercredi, le Centre de prévision des tempêtes (Storm Prediction Center, SPC), du National Weather Service.