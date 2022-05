Faits divers au Luxembourg : Une voiture a pris feu dans le tunnel Grouft sur l'A7

LORENTZWEILER – Un incendie de voiture s'est produit dans le tunnel Grouft, sur l'autoroute A7 en direction de Luxembourg, vers 3h dans la nuit de samedi à dimanche. Heureusement, personne n'a été blessé.

«L'automobiliste a pu quitter sa voiture à temps et s'est mis en sécurité dans la voie d'urgence. Une patrouille de police, arrivée peu après, a pu récupérer l'homme et l'a mis en sécurité à l'extérieur du tunnel où il a pu être examiné par les services de secours», ajoutent les forces de l'ordre.

En raison du fort dégagement de fumée, les deux sens de circulation ont dû être fermés pour des raisons de sécurité et une déviation a été mise en place, précise la police. Une fois que les services de secours ont maîtrisé l'incendie et qu'il n'y avait plus de danger, les véhicules bloqués devant le tunnel ont pu temporairement passer. Les travaux de sauvetage et de déblaiement se sont poursuivis peu après 5h.