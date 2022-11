Au Luxembourg: Cette voiture circule toute seule dans les rues de Luxembourg

Autour et à bord, les équipes du 360Lab du Centre interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et la confiance de l’Université du Luxembourg détaillent les spécificités de ce véhicule expérimental. À partir de cette voiture de série, les chercheurs ont ajouté des ordinateurs de bord - dont un de Nvidia Drive comme on en trouve dans des Tesla - et intégré des caméras qui scannent jusqu’à 200 m.