A Jérusalem – Une voiture-bélier fauche un groupe de soldats

À Jérusalem : Une voiture-bélier fauche un groupe de soldats

Une attaque à la voiture-bélier a fait 14 blessés, dont une majorité de soldats israéliens, avant l'aube, jeudi, près de bars et de restaurants dans le centre de Jérusalem, ont indiqué les autorités israéliennes. «Une attaque à la voiture-bélier a été perpétrée à Jérusalem. Un soldat a été grièvement blessé et évacué vers un hôpital (...) 11 autres soldats ont aussi été légèrement blessés», a indiqué l'armée israélienne, évoquant une «attaque terroriste».

L'organisation de secouristes Magen David a dit avoir «traité et évacué» 14 personnes près de la «First station», l'une des attractions de la vie nocturne située à Jérusalem-Ouest mais à la lisière de la partie orientale de la ville, secteur palestinien occupé et annexé par Israël. Selon la police israélienne, la voiture a foncé sur la foule vers 1h45 (4h45 au Luxembourg) sur l'avenue contournant cette ancienne gare ottomane reconvertie en lieu de loisirs, avec des bars et surtout des restaurants. «Des unités de police et les secouristes sont arrivés sur les lieux et tentaient de retrouver le véhicule. Une enquête pour terrorisme a été ouverte», a annoncé le porte-parole de la police israélienne, Mickey Rosenfeld.