En Belgique : Une voiture fonce dans un groupe de carnavaliers, au moins 6 morts

Un drame s'est produit tôt ce dimanche matin vers 5h au carnaval de Strépy-Bracquegnies, une section de la ville belge de La Louvière, située en Wallonie dans la province de Hainaut.

Un premier bilan fait état de 4 morts, 12 blessés graves et une vingtaine de blessés plus légers. AFP

Un drame s'est produit tôt ce dimanche matin vers 5h lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies, une section de la ville belge de La Louvière, située en Wallonie, rapporte la presse belge. Une voiture a foncé dans la foule et a fait au moins 6 morts et 10 blessés graves, 10 blessés un peu moins graves et 17 blessés légers, indique Claude Hautain, directeur d’aide médicale urgente pour le Hainaut. On ignore encore les circonstances de ce drame.

«C’est le carnage, indique un témoin. Après le choc, il y avait plus de vingt personnes au sol partout, sur la route et sur les trottoirs sur une zone de 30 mètres. (...) On ne pouvait pas faire grand-chose sinon réconforter. Les gens étaient complètement désemparés. C’est une catastrophe».

Conducteur arrêté

L'animateur de Bel RTL Fabrice Collignon parle de son ôté d'une scène qu'il n'aurait jamais cru voir dans sa vie. «On a entendu un bruit immense venir et la voiture est littéralement entrée dans le groupe de personnes. Elle a accéléré et le temps de se rendre compte qu'il se passait quelque chose, tout le monde était par terre, raconte-t-il. Les gens criaient. Y'avait de la musique et des sourires et 3 secondes après, c'était des cris. C'était horrible».

Le conducteur a poursuivi sa route, mais il a ensuite été intercepté, note Jacques Gobert. La ministre de l'Intérieur a contacté le bourgmestre, notamment pour savoir si la thèse d'un attentat pouvait être exclue. Un point presse sera organisé dans la matinée.

Le carnaval de Strépy-Bracquegnies devait commencer ce 20 mars et se poursuivre les 21 et 22 mars. Dimanche, tôt dans la matinée, on procédait au traditionnel «ramassage» des gilles (Le Gille est le personnage le plus célèbre du carnaval de Binche, en Belgique) au cours duquel les différentes sociétés se forment au fil du passage des participants de maison en maison.