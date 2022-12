Incidents au Luxembourg : Une voiture incendiée et une voiture volée

LUXEMBOURG - Les policiers et les pompiers ont été mobilisés ces dernières heures.

Vers 3h du matin lundi, une voiture en feu a été signalée dans une entrée de garage rue Prinzenberg à Niederkorn. La porte du garage et la façade de la maison ont aussi été touchées. Les habitants des maisons adjacentes ont été évacués le temps d'éteindre les flammes. Afin de comprendre les circonstances de l'incendie, le parquet a mandaté la police scientifique pour mener l'enquête.

Un peu plus tôt dans la journée, une voiture n'a pas pris feu mais a été volée: les cambrioleurs se sont introduits dans le garage d'une habitation, rue Dicks à Niederanven. Il s'agit d'une Polo grise immatriculée EM0792.

Retraits de permis

Dans la nuit, aux alentours de 3h30, un automobiliste a été blessé dans un accident sur la N18 entre Marnach et Clervaux. Coincé dans son véhicule, il a été désincarcéré par les secours puis transporté à l'hôpital.

Plusieurs accrochages ont également eu lieu ces dernières heures, en raison de l'alcool. Vers 17h30, deux voitures sont entrés en collision sur la N2 près de Bous. l'un des automobilistes impliqués était sous l'emprise de l'alcool. Son permis lui été retiré. Même sentence pour une conductrice qui, peu avant 21h, était au volant une voiture fortement endommagée sur la route de Bertrange. Les policiers l'ont retrouvé et constaté qu'elle venait de percuter un arbre rue de l'industrie. Le test d'alcoolémie s'est révélé positif.

Même résultat et même punition pour des automobilistes à Larochette et sur le pont Buchler à Luxembourg-Ville entre 23h et 00h30.