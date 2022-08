En Belgique : Une voiture luxembourgeoise recherchée dans une affaire de meurtre

«Une Skoda Scala blanche immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg s’est positionnée à côté du véhicule et un passager est sorti armé, est entré dans la Nissan Note et a tiré sur la victime» précise la police dans son communiqué. Selon elle, l’auteur a pris la fuite à pied en direction de la rue d’Osseghem ainsi que la Skoda Scala. Les personnes qui disposeraient d'informations sont invitées à composer le numéro suivant : 0800/30 300 depuis la Belgique et le +32 2 554 44 88 depuis l'étranger.